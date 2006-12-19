Николай Валуев: «WADA – политическая дубина. Всегда будет преследование наших спортсменов»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев видит политический подтекст в решении WADA отстранить Россию на четыре года от участия в крупных спортивных соревнованиях.

«Я говорил год назад, что перед , учитывая все юридические процедуры, которые потребуют время, WADA будут искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование российских спортсменов.

Это будет всегда, никогда это не закончится. WADA – это политическая дубина, это все моветон. Как решили, так и будет.

Мы не могли не подписаться под соглашениями с WADA, они подписаны всеми вплоть до МОК. Но МОК сегодня умывает руки, а мы обязаны исполнять требования» – заявил Валуев.

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