Николай Валуев: «WADA – политическая дубина. Всегда будет преследование наших спортсменов»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев видит политический подтекст в решении WADA отстранить Россию на четыре года от участия в крупных спортивных соревнованиях.
«Я говорил год назад, что перед Олимпиадой, учитывая все юридические процедуры, которые потребуют время, WADA будут искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование российских спортсменов.
Это будет всегда, никогда это не закончится. WADA – это политическая дубина, это все моветон. Как решили, так и будет.
Мы не могли не подписаться под соглашениями с WADA, они подписаны всеми вплоть до МОК. Но МОК сегодня умывает руки, а мы обязаны исполнять требования» – заявил Валуев.
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