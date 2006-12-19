Денис Лебедев о решении WADA: «Над нами издеваются как хотят. Почему наши чиновники не могут привести в чувства этих ребят?»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе прокомментировал решение WADA остранить Россию на четыре года от крупных международных соревнований из-за допингового скандала.

«Насчет позиции боксеров, пожалуй, соглашусь с Колобковым. Нужно сначала завоевать лицензии, чтобы потом сказать: поеду ли я или нет. Тут надо идти шаг за шагом.

Вообще над нами, к сожалению, просто издеваются как хотят. Я не могу понять, почему наши ответственные за это чиновники не могут привести в чувства этих ребят (ВАДА).

Но вся планета будет знать, кто попал на пьедестал, даже если мы поедем под нейтральным флагом. Всех наших лидеров знают во всем мире, и все знают, какую они страну представляют», – заявил Лебедев.

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