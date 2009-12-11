Павел Колобков — о нежелании сборной России по боксу ехать на ОИ в нейтральном статусе: «Ребята — патриоты»

Теги допинг сборная России по боксу Павел Колобков Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал желание руководства Федерации бокса России отказаться от участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Рано делать какие-либо заявления, потому что решение в силу не вступило. Мы пообщаемся с федерацией бокса.

Ребята патриоты, но им еще нужно отобраться, у них впереди еще ряд отборочных соревнований — там особый порядок отбора, надеюсь, что они отберутся.

Решение WADA о выступлении под нейтральным флагом противоречит всем возможным принципам, хотя соответствует принятым стандартам WADA, и есть основания для оспаривания этого решения», – сообщил Колобков.

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