Колобков – об участии России в Олимпийских играх: «Так как на ОКР никакие санкции не распространяются, есть широкие возможности для юристов»

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение отстранить Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 года.

«Некоторые санкции, по мнению ряда юристов, как и по моему мнению, противоречат хартии Международного олимпийского комитета ( ). Есть санкции к членам Олимпийского комитета России ( ) и запреты на флаг и гимн. В Олимпийских играх участвуют спортсмены от Олимпийского комитета страны, а так как на ОКР никакие санкции не распространяются, тут есть широкие возможности для юристов.

Что касается допуска спортсменов, я бы не стал сейчас сравнивать все это с Пхенчханом-2018. Это разные ситуации. ОКР был тогда поражен в правах, сейчас такого нет», - сказал Колобков на пресс-конференции.

Министр спорта также отметил, что перспективы апелляции на решение WADA об отстранении России «достаточно хорошие».

«Перспективы достаточно хорошие, есть определенная аргументация. Правильно это дело рассматривать в Спортивном арбитражном суде ( ). Там решения вырабатываются не в соответствии с докладом департамента расследований WADA», – сказал Колобков.

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