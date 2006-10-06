Геннадий Головкин: «Это был плохой день для меня и хороший для Деревянченко»

Новый чемпион IBF и IBO среднем весе прокомментировал итоги поединка против Сергея Деревянченко.

«Ребята, хватит (болельщики освистывали Головкина во время интервью, – прим.авт.). Большое спасибо моему оппоненту. Он – очень жесткий парень. Это большой опыт для меня.

Это был плохой день для меня и хороший для Сергея. После первого раунда я подумал, что это будет легкий бой, а оказался очень сложный. Я потерял фокус после первого раунда. Ребята, это большой опыт для меня. Большое уважение Сергею.

Реванш? Конечно, я готов к этому, если будет интерес от DAZN и фанатов. Я боксер и готов к любым вариантам», – сказал Головкин.

Напомним, что сегодня в Нью-Йорке Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей.

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