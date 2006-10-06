Геннадий Головкин: «Все еще хочу провести третий бой с Канело»

Чемпион IBF и IBO в среднем весе сообщил, что заинтересован в третьем поединке против чемпиона WBA в среднем весе .

«Конечно, я хочу провести еще один бой с Канело. Здесь много великих чемпионов. Деревянченко, много других парней. Просто позвоните Канело. Если он говорит да, то давайте сделаем это», – заявил Головкин.

Напомним, что Альварес и Головкин провели два боя. В первом была зафиксирована ничья, во втором Канело праздновал победу решением судей. Сегодня в Нью-Йорке Головкин победил Сергея Деревянченко решением судей.

Судьи подарили Головкину победу над Деревянченко. Перед этим GGG год жаловался на них

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко и стал чемпионом мира в среднем весе