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Сергей Деревянченко: «Я хочу получить реванш с Головкиным»

Теги средний вес Геннадий Головкин Сергей Деревянченко бокс Бокс/MMA/UFC

Средневес Сергей Деревянченко после боя против чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина заявил о готовности провести матч-реванш.

«Чувствую себя хорошо, спасибо моим фанатам и команде за помощь и поддержку. В первом раунде Головкин попал в затылочную часть головы, я не видел этот удар. Впрочем, я не был потрясен.

Рассечение доставляло проблемы. Кровь заливала глаз и я иногда просто ничего не видел. В эти моменты он доносил боковые удары. Реванш?

Конечно, я хотел бы получить реванш, если это возможно. Я готов», – сказал Деревянченко.

Напомним, что сегодня в Нью-Йорке Головкин победил Деревянченко единогласным решением судей. 

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