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Роберт Уиттакер: «Снимаю перед Адесаньей шляпу»

Теги средний вес UFC MMA Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья UFC 243 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер сообщил, что рассчитывает провести матч-реванш против нового чемпиона промоушена Исраэля Адесаньи.

«Снимаю шляпу перед Адесаньей. Он – отличный ударник. Я думал, что у меня все хорошо до тех пор, пока он не поймал меня.

Но мне всего 28. Я хотел бы с ним снова подраться через несколько боев. Спасибо всем, кто поддерживал меня сегодня. Спасибо семье и тренерам.

Я не смог победить сегодня, но я никуда не ухожу», – сказал Уиттакер.

Бой Уиттакер – Адесанья состоялся в Мельбурне на UFC 243 и завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде.

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