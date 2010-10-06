Исраэль Адесанья: «Кто теперь скажет, что у меня нет нокаутирующей мощи?»

Новый чемпион UFC в среднем весе прокомментировал поединок против бывшего чемпиона UFC Роберта Уиттакера.

«Уиттакер показал все, что мы ожидали от него. Мы знали все его планы. План А, В, С. Вплоть до плана Z. Это просто невероятно. И кто теперь скажет, что у меня нет нокаутирующей мощи?», – заявил Адесанья.

Бой Уиттакер – Адесанья состоялся сегодня в Мельбурне на UFC 243 и завершился победой Исраэля нокаутом во втором раунде.

Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC в среднем весе

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