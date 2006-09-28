UFC официально подтвердил три титульных поединка, которые пройдут в рамках турнира UFC 245.
Чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес проведет реванш против Жермен де Рандами.
Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй проведет защиту титула в бою против Алекса Волкановски.
Мэйн-ивентом турнира станет бой между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом против Колби Ковингтона.
Бой Ковингтон – Усман состоится на UFC 245
Колби Ковингтон – о Хабибе: «Я не впечатлен этим ублюдком. Нокаутирую его»