UFC официально подтвердил три титульных поединка, которые пройдут в рамках турнира UFC 245.

Чемпионка UFC в двух дивизионах проведет реванш против Жермен де Рандами.

Чемпион UFC в полулегком весе проведет защиту титула в бою против Алекса Волкановски.

Мэйн-ивентом турнира станет бой между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом против Колби Ковингтона.

Бой Ковингтон – Усман состоится на UFC 245

Колби Ковингтон – о Хабибе: «Я не впечатлен этим ублюдком. Нокаутирую его»