Реклама 18+
Реклама 18+

Официально: На UFC 245 состоятся три титульных боя. Мэйн-ивент Усман – Ковингтон

Теги UFC MMA Аманда Нуньес Макс Холлоуэй Жермен де Рандами Колби Ковингтон Камару Усман Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

UFC официально подтвердил три титульных поединка, которые пройдут в рамках турнира UFC 245.

Чемпионка UFC в двух дивизионах Аманда Нуньес проведет реванш против Жермен де Рандами.

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй проведет защиту титула в бою против Алекса Волкановски.

Мэйн-ивентом турнира станет бой между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом против Колби Ковингтона.

Бой Ковингтон – Усман состоится на UFC 245

Колби Ковингтон – о Хабибе: «Я не впечатлен этим ублюдком. Нокаутирую его»

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья