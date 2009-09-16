Жорж Сен-Пьер: «Сейчас Хабиб должен дать бой Фергюсону»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер заявил, что чемпион UFC в легком весе должен провести поединок против Тони Фергюсона.

«Хабиб должет драться с Фергюсоном на все 100%. И это будет очень хороший бой.

Я большой фанат этого боя. Не знаю, кто победит. Тони нравится вести грязный бой с коленями и локтями. Это – его стиль. Хабиб любит контролировать парней на земле, там он показывает свою лучшую игру.

Стили делают бои, так что тут тяжело дать точный прогноз», – сказал Сен-Пьер.

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