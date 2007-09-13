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Тони Фергюсон – Хабибу: «Давай драться»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес Тони Фергюсон призвал чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова определить сильнейшего в октагоне.  

«Отбрось пешки назад. Давай драться! Хабиби – тип парня, который должен покушать тирамису в четверг», – сказал Фергюсон.

Ранее UFC четырежды пытался организовать поединок Хабиб – Фергюсон. Сейчас Тони – официальный претендент на титул.

Тони Фергюсон – Хабибу: «Наслаждайся гамбургерами, тупица. Но не толстей, нам нужно подраться в декабре»

Букмекеры: Хабиб – фаворит поединка против Тони Фергюсона

 

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