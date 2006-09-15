Сен-Пьер о лучших бойцах ММА: «Хабиб, Сехудо и Джонс»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер поделился мнением относительно лучших бойцов в ММА вне зависимости от весовой категории.
«Хабиб Нурмагомедов точно должен быть среди лучших. Также есть Джон Джонс.
Есть Генри Сехудо, которого, думаю, очень трудно победить. Если вы посмотрите на то, чего он достиг – это очень хорошие достижения.
Итак, Джон Джонс, Генри Сехудо и Хабиб. И давайте не будем забывать об Аманде Нуньес. Она лучшая среди бойцов-женщин всех времен», – сказал Сен-Пьер.
Сам Жорж рассматривается в числе наиболее вероятных соперников для Хабиба.
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