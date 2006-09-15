Сен-Пьер о лучших бойцах ММА: «Хабиб, Сехудо и Джонс»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Жорж Сен-Пьер поделился мнением относительно лучших бойцов в ММА вне зависимости от весовой категории.

точно должен быть среди лучших. Также есть Джон Джонс.

Есть , которого, думаю, очень трудно победить. Если вы посмотрите на то, чего он достиг – это очень хорошие достижения.

Итак, , Генри Сехудо и Хабиб. И давайте не будем забывать об Аманде Нуньес. Она лучшая среди бойцов-женщин всех времен», – сказал Сен-Пьер.

Сам Жорж рассматривается в числе наиболее вероятных соперников для Хабиба.

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