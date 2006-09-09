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Букмекеры: Хабиб – фаворит поединка против Тони Фергюсона

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Накануне американские букмекеры открыли линию приема ставок на поединок между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против Тони Фергюсона.

В них Хабиб – фаворит с коэффициентом 1.3, тогда как, поставив на Фергюсона, можно увеличить выигрыш более чем в три раза – 3.5. Фергюсон должен стать следующим соперником для Нурмагомедова.

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