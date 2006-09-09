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Емельяненко – Кокляеву: «Перед боем займи себе место на складе для испорченной мебели»

Теги тяжелый вес Александр Емельяненко MMA Михаил Кокляев Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко записал видеообращение к Михаилу Кокляеву. 

«Миша, перед боем займи себе место на складе для испорченной мебели, – сказал Емельяненко. 

Ранее Емельяненко объявил о том, что подписал контракт на бой с Кокляевым. 

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