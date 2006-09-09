Емельяненко – Кокляеву: «Перед боем займи себе место на складе для испорченной мебели»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко записал видеообращение к Михаилу Кокляеву.
«Миша, перед боем займи себе место на складе для испорченной мебели, – сказал Емельяненко.
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Миша @koklyaev_mikhail , перед боем займи себе место на складе для испорченной мебели! #Емельяненко #АЕ #Россия #спорт #самбо #бокс #mma
Ранее Емельяненко объявил о том, что подписал контракт на бой с Кокляевым.
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Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подписали контракт на бой
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