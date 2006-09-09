Емельяненко – Кокляеву: «Перед боем займи себе место на складе для испорченной мебели»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко записал видеообращение к Михаилу Кокляеву.

«Миша, перед боем займи себе место на складе для испорченной мебели, – сказал Емельяненко.

Ранее Емельяненко объявил о том, что подписал контракт на бой с Кокляевым.

«Верю, что вытряхну бесов из него». Кокляев – про бой с Емельяненко

Александр Емельяненко и Михаил Кокляев подписали контракт на бой

Александр Емельяненко: «Переживал за Хабиба, кричал перед телевизором. Ему нужно подтянуть ударную технику для красивого боя с Мэйвезером»