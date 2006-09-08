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Александр Емельяненко: «Переживал за Хабиба, кричал перед телевизором. Ему нужно подтянуть ударную технику для красивого боя с Мэйвезером»

Теги UFC Александр Емельяненко MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Емельяненко прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.

«Поздравляю Хабиба с заслуженной победой! Хабиб – молодец, Хабиб – чемпион.

Я вчера переживал, кричал перед телевизором, голос осип. Хабиб заставил понервничать.

Сейчас его будет изучать весь бойцовский мир. У Хабиба отстающая часть — ударная техника.

Хабибу нужно ее, если он собирается боксировать с Флойдом Мэйвезером. Сейчас нужно уделить внимание боксу и работать, перестроить мышцы борцовские на подвижность боксерскую.

Над этим стоит поработать, чтобы сделать красивый бой с Мэйвезером», – сказал Емельяненко.

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