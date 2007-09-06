Взвешивание UFC 242: Хабиб и Порье в весе, Ислам Махачев легче Дэйви Рамоса и другие пары

Накануне в Абу-Даби состоялась официальная процедура взвешивания турнира 242. Все бойцы вписались в лимит весовых категорий.

Хабиб Нурмагомедов (70,3 кг) – Дастин Порье (70,3 кг.)

Эдсон Барбоза (70,3 кг) – Пол Фелдер (70,3 кг)

Ислам Махачев (70,3 кг) – Дэйви Рамос (70,7 кг)

Шамиль Абдурахимов (116,5 кг) – Кертис Блейдс (113,8 кг)

Диего Феррейра (70,7 кг) – Майрбек Тайсумов (70,7 кг)

Лерон Мерфи (66,2 кг) – Зубайра Тухугов (66,2 кг)

Муслим Салихов (77,1 кг) – Нордин Талеб (77,5 кг)

Омари Ахмедов (84,3 кг) – Зак Каммингс (84,1 кг)

Отец Хабиба будет впервые секундировать его на UFC. Раньше мешали отказы в американской визе

Прямая онлайн-трансляция UFC 242: Хабиб – Порье. Смотреть на Sports.ru