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Тони Фергюсон: «Надеюсь, что Порье задаст Хабибу хорошую трепку»

Теги MMA Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон UFC 242 Хабиб – Порье Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легкого веса UFC Тони Фергюсон поделился своими ожиданиями от поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против Дастина Порье

«Надеюсь, что Дастин повалит его на спину и задаст Хабибу хорошую трепку, чтобы мы с ним устроили американскую битву. Королевскую битву.

Как я уже говорил, если будут шаги навстречу относительно меня и Хабиба, я готов драться с ним в декабре. Порье? Он – американец, он из американской топ-команды, из зала, где я в свое время хотел быть, но у меня не было возможности. Там обитают чемпионы», – скаазал Фергюсон.

Бой Хабиб – Порье состоится уже в этот уик-энд в Абу-Даби на UFC 242.

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