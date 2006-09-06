Дэйна Уайт: «Конор будет смотреть бой Хабиб – Порье»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор будет наблюдать за поединком между чемпионом UFC в легком весе против Дастина Порье.

«Конор не прилетит в Абу-Даби. Обычно я разговариваю с Конором два раза в месяц. Я разговаривал с ним вчера вечером, сегодня утром. Нет, его не будет. Но он будет смотреть бой», – сказал Уайт.

Поединок Хабиб – Порье состоится уже завтра в Абу-Даби на UFC242.

Хабиб без проблем финишировал Конора и Джонсона. Оба бойца ярко нокаутировали Порье в первом раунде

«Если мы встретимся с Конором, подеремся – 100 процентов». Даже спустя год Хабиб не успокоился