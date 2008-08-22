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Пожилой мужчина, которого ударил Конор: «Голова болела неделю»

Теги происшествия UFC MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Пожилой мужчина, которого ударил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, впервые прокомментировал инцидент с бойцом в одном из дублинских пабов. 

«Он нанес удар мне в голову. Она болела целую неделю. Нет никакой угрозы моей жизни или что-то в этом роде. 

Мне не нравится этот мужик. Теперь его репутация наверняка пострадает. Он хулиган. Хулиган, у которого есть деньги», – заявил пострадавший. 

Напомним, что в апреле Макгрегор наведался в один из пабов Дублина, где угощал всех присутствующих виски Proper 12, но пожилой мужчина отказался. Конор ударил его кулаком в голову.

Один из владельцев ирландского паба во Флориде вылил все запасы этого виски в унитаз, пообещав больше не продавать его. 

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