Конор о том, почему выпустил Proper 12: «Мой дед много пил и говорил, что Ирландия – чемпион мира по производству виски»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор рассказал, откуда у него возникла идея заняться продажей виски бренда Proper 12.
«В Ирландии у нас есть мастера по дистилляции и по потреблению алкоголя.
Мой дедушка много пил. Он всегда говорил мне: «Ирландия – чемпион мира по производству виски».
Я подумал: «Теперь я хочу быть чемпионом мира по производству этого напитка». Захотел, сделал, и получилось!
Найдите занятие, которое вам придется по душе, а потом придумайте способ монетизировать его», – заявил Макгрегор.
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