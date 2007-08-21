Конор Макгрегор – Нэйту Диасу: «Твое выступление мотивирует меня на возвращение»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах вспомнил матч-реванш против Нэйта Диаса, а также допустил проведение третьего поединка.

«Три года назад я и это мексиканское животное вышли на тропу войны. Поздравляю с победой в эти выходные, Нэйт. Это мотивирует меня на возвращение.

Мне понравился твой стиль и его реализация. Это то, что я от тебя ожидал и был рад видеть это в твоем исполнении. Я буду готов к этому, когда мы будем драться снова. Если мы будем драться снова.

Если нет, то всегда мое уважение тебе. Война на века. Никаких ссор. Просто настоящее дерьмо», – заявил Конор.

Бойцы дважды встречались к октагоне. В первом поединке Диас победил Макгрегора удушающим приемом, во втором Конор взял реванш, победив решением судей.

Нэйт Диас – топ. Три года не давал о себе забыть крутыми интервью, а на UFC 241 вернулся как король

Рейтинги UFC: Джонс лучший вне весовых категорий, Хабиб на втором месте, Диас – седьмой в дивизионе