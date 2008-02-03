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    Менеджер Хабиба: «Реванш с Конором состоится на улице, парковке или под мостом»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что вражда с Конором Макгрегором не завершена.

    «Этому чуваку [Конору] лучше смотреть по сторонам и усилить безопасность. Реванш состоится. Этот бой может пройти на улице, на парковке или под мостом. Это дерьмо не закончилось. Особенно, если он не может заткнуть пасть.

    Конор Макгрегор – настоящий гребаный кусок дерьма и подонок. Впрочем, это то, чего хотят люди. Он может говорить что угодно. В конце концов, мы понимаем: чем больше он говорит, тем больше получит», – сказал Абдель-Азиз.

    В октябре Хабиб досрочно победил Конора в бою за титул в легком весе. Перепалки между боксерами в соцсетях продолжаются до сих пор.

    Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени

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