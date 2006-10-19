Отец Хабиба простил Конора и пригласил в Дагестан

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап простил Конора Макгрегора и пригласил в Дагестан на чемпионат мира по боевому самбо, который пройдет 15 декабря в Махачкале.



«Почетным гостем [на чемпионат мира по боевому самбо] приглашаю еще раз нашего близкого друга Олега Николаевича Тактарова и Макгрегора. Все ему прощаю! Надо быть милосердным», – сказал Абдулманап.



6 октября Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. После боя началась массовая драка с участием бойцов.



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