Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап простил Конора Макгрегора и пригласил в Дагестан на чемпионат мира по боевому самбо, который пройдет 15 декабря в Махачкале.
«Почетным гостем [на чемпионат мира по боевому самбо] приглашаю еще раз нашего близкого друга Олега Николаевича Тактарова и Макгрегора. Все ему прощаю! Надо быть милосердным», – сказал Абдулманап.
6 октября Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. После боя началась массовая драка с участием бойцов.
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Отец Хабиба простил Конора и пригласил в Дагестан
Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап простил Конора Макгрегора и пригласил в Дагестан на чемпионат мира по боевому самбо, который пройдет 15 декабря в Махачкале.