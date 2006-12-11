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    Отец Нурмагомедова: «Если Хабиба дисквалифицируют на 9 месяцев, будем ездить по всему миру»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжит мировой тур, если его дисквалифицируют на девять месяцев. Об этом сообщил отец бойца Абдулманап.

    «Если будет дисквалификация на 9 месяцев, тогда утром зарядка и тренировка. Тренируемся по 3,5 часа, но не больше. Еще будем ездить по всему миру.

    Из предложений есть те же Малайзия или Индонезия, где очень много мусульман, мне и Хабибу хочется посетить эти страны. Наши соседи – в Азербайджан зовут, Туркменбаши приглашает. Лично нас пригласил сам президент Киргизии. Это та страна, где нам выделили хорошую охрану и лучше всего встретили», – сказал Абдулманап.

    Слушание по делу о потасовке после UFC 229 перенесли на 29 января. Хабиб и Конор Макгрегор отказались прийти на заседание 10 декабря.

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