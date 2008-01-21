Хабиб о бое с Нэйтом Диасом: «Его побили все топовые бойцы. Забудьте о нем»

Чемпион UFC в легком весе заявил, что не будет драться против Нэйта Диаса.



«Люди о нем забыли, поэтому он пытается светиться в медиа, задевать меня или вроде того. Сколько раз он проигрывал? 12 или 11 (11 – Sports.ru)? Все топовые бойцы его побили: Рори Макдональд, Бен Хендерсон, Дос Аньос, Конор. Все его побили, так что забудьте о нем», – сказал Хабиб.



В 2015 году команда Хабиба ввязалась в потасовку с братьями Диас на турнире WSOF. Нэйт утверждает, что дал Нурмагомедову пощечину, а тот ничего не сделал в ответ.



Нэйт Диас – Хабибу: «Я дал тебе леща – ты и твоя команда ничего не сделали. Живите с этим, ссыкуны»