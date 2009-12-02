Отец Хабиба: «Даже бой с Диасом несет больше наследия и ажиотажа, чем поединок с Фергюсоном»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап считает, что бой сына с Тони Фергюсоном не самый прибыльный.

«У того, кто говорит про бой с Фергюсоном, предложение – $3-5 млн. А у нас есть [предложения за] $30-50 млн и до $100 млн. Думаю, что с Мэйвезером – лучше [чем поединок с Фергюсоном], матч-реванш с Конором – лучше, с Сен-Пьером – лучше. А потом можем и с ним [Фергюсоном] подраться.

Даже бой с Диасом несет больше наследия и ажиотажа, чем с Фергюсоном. Команды Хабиба и Диаса встречались между собой, были потасовки и прочее. Если их сейчас свести, будет не меньше ажиотажа, они могут раскачать даже без рекламы. Мы рассматриваем Фергюсона, со спортивной составляющей он нам интересен», – сказал Нурмагомедов-старший.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов заявлял, что Хабиб готов подраться с Тони Фергюсоном в любое время.