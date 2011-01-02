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    Дэйна Уайт: «Обсуждал с Флойдом сделку с UFC, но он выбрал эту японскую нелепицу»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Дэйна Уайт Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт настаивает на том, чтобы возможный поединок Флойда Мэйвезера против Хабиба Нурмагомедова прошел в клетке.

    «Я уже говорил Мэйвезеру: если он снова хочет драться [с нашими бойцами], то должен прийти к нам.

    Мы уже приходили к нему (речь о боксерском поединке против Конора – Sports.ru), теперь его ход. Все по-честному.

    Многие оправдывают Флойда тем, что он величайший, но почему мы опять должны идти у него на поводу? Если хочешь драться – дерись. Приходи, получай взбучку и деньги. 

    Я обсуждал с Мэйвезером сделку с UFC, но он выбрал эту японскую нелепицу», – сказал Уайт.

    Ранее менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз заявил, что Мэйвезер умолял устроить ему бой с Нурмагомедовым.

    Флойд заработал 9 млн долларов, за две минуты вырубив 20-летнего японца. Гений!

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