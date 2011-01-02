Дэйна Уайт: «Обсуждал с Флойдом сделку с UFC, но он выбрал эту японскую нелепицу»

Президент UFC Дэйна Уайт настаивает на том, чтобы возможный поединок против Хабиба Нурмагомедова прошел в клетке.

«Я уже говорил Мэйвезеру: если он снова хочет драться [с нашими бойцами], то должен прийти к нам.

Мы уже приходили к нему (речь о боксерском поединке против Конора – Sports.ru), теперь его ход. Все по-честному.

Многие оправдывают Флойда тем, что он величайший, но почему мы опять должны идти у него на поводу? Если хочешь драться – дерись. Приходи, получай взбучку и деньги.

Я обсуждал с Мэйвезером сделку с UFC, но он выбрал эту японскую нелепицу», – сказал Уайт.

Ранее менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз заявил, что Мэйвезер умолял устроить ему бой с Нурмагомедовым.

Флойд заработал 9 млн долларов, за две минуты вырубив 20-летнего японца. Гений!