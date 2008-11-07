Флойд Мэйвезер: «За бой с Конором Хабиб получил 3-4 миллиона долларов. Со мной он сможет сделать намного больше»

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер готов к боксерскому поединку с Хабибом Нурмагомедовым и прокомментировал слова президента UFC Дэйны Уайта, что этот бой возможен только в октагоне.

«Я не видел интервью Уайта. Но когда мы договаривались о бое с Конором Макгрегором, Уайт тоже говорил, что боксерского поединка не будет. Уайт – отличный парень, но никто не знает, как пойдет дело. К примеру, иногда я ухожу из спорта, но потом неожиданно могу вернуться.

Если Хабиб хочет боксерский поединок, мы можем сделать это. Если он хочет быть в UFC и делать деньги, которые делал – пусть занимается этим. За бой с Макгрегором Хабиб получил 3-4 миллиона долларов. Со мной он сможет сделать намного больше.

Это все весело. Конор Макгрегор никогда не попадал в список Forbes. Стоило ему один раз подраться со мной – он сразу там оказался», – сказал Мэйвезер.

31 декабря Флойд встретится с японским боксером Тенсином Насукавой в Сайтаме.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг

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