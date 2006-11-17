Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Уайт – Мэйвезеру: «Если хочешь драться с Хабибом и заработать 150 млн долларов, тащи свою задницу в UFC»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Дэйна Уайт Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на слова Флойда Мэйвезера о том, что бой с Хабибом Нурмагомедовым пройдет только по правилам бокса.

    «Ответ: нет. Теперь он должен прийти к нам. Пусть тащит свою задницу в UFC, если хочет драться с Хабибом. Мы уже приходили к нему. Настало его время. 

    Он всегда хочет драться по правилам бокса. Если ты хочешь драться и заработать 150 миллионов долларов, тащи свою задницу сюда и дерись [в UFC]», – сказал Уайт.

    Флойд заявил, что бой с Хабибом должен пройти по правилам бокса, поскольку россиянин вызвал его на поединок.

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться