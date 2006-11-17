Уайт – Мэйвезеру: «Если хочешь драться с Хабибом и заработать 150 млн долларов, тащи свою задницу в UFC»

Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на слова Флойда Мэйвезера о том, что бой с Хабибом Нурмагомедовым пройдет только по правилам бокса.

«Ответ: нет. Теперь он должен прийти к нам. Пусть тащит свою задницу в UFC, если хочет драться с Хабибом. Мы уже приходили к нему. Настало его время.

Он всегда хочет драться по правилам бокса. Если ты хочешь драться и заработать 150 миллионов долларов, тащи свою задницу сюда и дерись [в UFC]», – сказал Уайт.

Флойд заявил, что бой с Хабибом должен пройти по правилам бокса, поскольку россиянин вызвал его на поединок.