Хабиб – Уайту: «Перенесите мой суд в Россию»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту промоушена Дэйне Уайту. Сегодня UFC перенесла UFC 232 из Невады в Калифорнию из-за положительной допинг-пробы Джона Джонса.

«Перенесите мой суд в Россию», – написал Нурмагомедов.

На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент Макгрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова.

Хабибу и Конору грозят штраф и отстранение от боев. Остальные участники также получили отстранения до выяснения подробностей. Атлетическая комиссия Невады проведет заседание по делу Хабиба и Конора 29 января.

У Джона Джонса снова нашли допинг, но он все равно подерется

Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба

Кто будет судить Хабиба и Конора. Это очень упертая комиссия