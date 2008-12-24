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    Хабиб – Уайту: «Перенесите мой суд в Россию»

    Теги UFC Дэйна Уайт Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к президенту промоушена Дэйне Уайту. Сегодня UFC перенесла UFC 232 из Невады в Калифорнию из-за положительной допинг-пробы Джона Джонса.

    «Перенесите мой суд в Россию», – написал Нурмагомедов.

    На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент Макгрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова.

    Хабибу и Конору грозят штраф и отстранение от боев. Остальные участники также получили отстранения  до выяснения подробностей. Атлетическая комиссия Невады проведет заседание по делу Хабиба и Конора 29 января.

    У Джона Джонса снова нашли допинг, но он все равно подерется

    Хабиб полез драться со спарринг-партнером Конора, который называл себя улучшенной версией Хабиба

    Кто будет судить Хабиба и Конора. Это очень упертая комиссия

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