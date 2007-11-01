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    Дэйна Уайт: «Надеюсь, Хабиба отстранят только на полгода»

    Теги UFC Дэйна Уайт Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о возможном отстранении чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова за постасовку после UFC 229.

    «UFC не может повлиять на процесс – все в руках комиссии. Слушание пройдет в декабре и я надеюсь, что Хабиба отстранят [максимум] на полгода», – сказал Уайт.

    24 октября в Лас-Вегасе прошло первое слушание по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора о потасовке после UFC 229. Комиссия отстранила бойцов до 10 декабря, итоговое слушание предположительно пройдет в первой половине декабря.

    Хабиба и Конора судят в Неваде. Там упертая комиссия

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