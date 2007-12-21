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    Дэйна Уайт: «Главная проблема Конора – он все время опаздывает. В остальном он невероятен»

    Теги UFC Дэйна Уайт Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, каково работать с главной звездой промоушена Конором Макгрегором.

    «Тяжело ли работать с Конором? Да, но это того стоит. Если меня спросят, в чем главная проблема Конора, я отвечу: «Он все время опаздывает!»

    В остальном Конор невероятен. С ним весело, он отличный боец, его бои интересно смотреть. Если бы он не опаздывал, то был бы бесценным», – сказал Уайт.

    В последнем бою Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. Турнир с участием бойцов продал рекордные для UFC 2,5 миллионов платных трансляций.

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