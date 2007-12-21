Дэйна Уайт: «Главная проблема Конора – он все время опаздывает. В остальном он невероятен»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, каково работать с главной звездой промоушена Конором Макгрегором.



«Тяжело ли работать с Конором? Да, но это того стоит. Если меня спросят, в чем главная проблема Конора, я отвечу: «Он все время опаздывает!»



В остальном Конор невероятен. С ним весело, он отличный боец, его бои интересно смотреть. Если бы он не опаздывал, то был бы бесценным», – сказал Уайт.



В последнем бою проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. Турнир с участием бойцов продал рекордные для UFC 2,5 миллионов платных трансляций.