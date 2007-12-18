Конор намекнул на возвращение в бои в 2019-м

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях намекнул на возвращение в ММА в следующем году.



«Запускаю ракеты в 2019-й», – подписал Конор фото с тренировки и добавил хэштег «пристегнуть ремни».







В октябре Конор Макгрегор проиграл болевым приемом в четвертом раунде. Из-за потасовки после турнира обоим спортсменам приостановили действие бойцовских лицензий. Слушание Атлетической комиссии штата Невада по делу пройдет 29 января.