Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на возвращение в ММА в следующем году.
«Запускаю ракеты в 2019-й», – подписал Конор фото с тренировки и добавил хэштег «пристегнуть ремни».
В октябре Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. Из-за потасовки после турнира обоим спортсменам приостановили действие бойцовских лицензий. Слушание Атлетической комиссии штата Невада по делу пройдет 29 января.
Конор намекнул на возвращение в бои в 2019-м
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на возвращение в ММА в следующем году.