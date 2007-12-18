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    Конор намекнул на возвращение в бои в 2019-м

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на возвращение в ММА в следующем году.

    «Запускаю ракеты в 2019-й», – подписал Конор фото с тренировки и добавил хэштег «пристегнуть ремни».



    В октябре Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. Из-за потасовки после турнира обоим спортсменам приостановили действие бойцовских лицензий. Слушание Атлетической комиссии штата Невада по делу пройдет 29 января.

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