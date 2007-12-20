Отец Нурмагомедова: «Думаю, Хабибу 3-4 боя осталось»

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, сколько еще боев должен провести его сын в UFC.

«У нас еще по контракту один бой. И обязательства с Reebok — еще четыре месяца. Потом должен быть новый контракт – или мы свободные люди. У нас есть много предложений от разных лиг. У нас остались обязательства перед UFC — один бой и четыре месяца с Reebok.

Думаю, вообще Хабибу 3-4 боя осталось. Думаю, достаточно. Как сложится, один Всевышний знает, но планы таковы.

Конечно, в 2019-м хотелось бы подраться до Рамадана. Но в связи со всеми этими моментами, с судебным процессом, это стоит под вопросом. Если оно стоит под вопросом и у нас нет полноценного лагеря в 100 дней, я просто отказываюсь от боя, вы же меня знаете. Я должен быть уверен, что он набрал форму, набрал то, что должен набрать дома, и дальше двигаться по ударной технике у Хавьера Мендеса. Поэтому я буду очень строг.

Мы в прошлом году подрались сколько раз? Три раза. Для такого уровня три раза, считаю, много. Там сын родился, потом бой выиграли, потом пояс выиграли, а потом [победили] Макгрегора. Khabib Time, время Хабиба», – сказал Нурмагомедов.

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз заявлял, что после окончания контракта с UFC дагестанец может провести бой с Флойдом Мэйвезером.