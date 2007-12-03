Рой Джонс: «Будет нечестно, если Хабиба дисквалифицируют. Его действия – ответ Конору»

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс считает, что Хабиба Нурмагомедова нельзя дисквалифицировать за потасовку после боя с Конором Макгрегором на UFC 229.

«Было бы не совсем честно, если бы Хабиба дисквалифицировали. Макгрегор первым напал на Хабиба, он специально прилетел из другой страны, чтобы напасть на его автобус. Там ведь кто-то серьезно мог пострадать. Действия Хабиба – это ответ Конору.

Обожаю MMA, но не считаю, что борьба превосходит бокс, Мэйвезер заработал 300 млн за один вечер. Назовите какого-нибудь бойца UFC, кто может похвастаться таким же достижением?

Это хорошо для Мэйвезера, он может заработать. Согласился ли бы я на такое предложение? Я бы отказался, мне это не особо интересно», — сказал Джонс.

10 декабря пройдет заседание Спортивной комиссии Невады по делам Конора и Хабиба.