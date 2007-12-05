Спортивная комиссия Невады разрешила Конору не присутствовать на заседании 10 декабря

Спортивная комиссия Невады (NSAC) разрешила не присутствовать на дисциплинарном заседании в Лас-Вегасе 10 декабря.

Юристы Макгрегора обратились в комиссию с соответствующей просьбой и получили разрешение на неявку ирландского бойца на заседание.

На данном заседании не будут обсуждаться возможные санкции по отношению к Макгрегору, будет рассматриваться только дело .

Ранее NSAC постановила, что на заседании 10 декабря должны присутствовать оба бойца.

Позже комиссия приняла решение, что спортсмены могут отсутствовать, если договорятся с генеральным прокурором Невады.