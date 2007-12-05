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    Спортивная комиссия Невады разрешила Конору не присутствовать на заседании 10 декабря

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

    Спортивная комиссия Невады (NSAC) разрешила Конору Макгрегору не присутствовать на дисциплинарном заседании в Лас-Вегасе 10 декабря.

    Юристы Макгрегора обратились в комиссию с соответствующей просьбой и получили разрешение на неявку ирландского бойца на заседание.

    На данном заседании не будут обсуждаться возможные санкции по отношению к Макгрегору, будет рассматриваться только дело Хабиба Нурмагомедова.

    Ранее NSAC постановила, что на заседании 10 декабря должны присутствовать оба бойца.

    Позже комиссия приняла решение, что спортсмены могут отсутствовать, если договорятся с генеральным прокурором Невады.

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