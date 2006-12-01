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    Дэйна Уайт: «Конор может встретиться с Порье, Фергюсон – с Хабибом. Победители подерутся между собой»

    Теги UFC Дэйна Уайт Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор может подраться против Дастина Порье, в то время как Тони Фергюсон встретится с Хабибом Нурмагомедовым.

    «Мы никогда не обсуждали бой Конора против Дональда Серроне. Поединок, в котором сейчас есть смысл, – против Дастина Порье. Тони подерется за титул с Хабибом, а затем победители боев встретятся. Но я не знаю, когда Конор снова соберется драться. Сначала пройдет разбирательство Атлетической комиссии Невады [по поводу потасовки после UFC 229]», – сказал Уайт.

    Конор Макгрегор встречался с Дастином Порье в 2014 году и нокаутировал его в первом раунде.

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