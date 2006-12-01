Дэйна Уайт: «Конор может встретиться с Порье, Фергюсон – с Хабибом. Победители подерутся между собой»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор может подраться против Дастина Порье, в то время как Тони Фергюсон встретится с Хабибом Нурмагомедовым.



«Мы никогда не обсуждали бой Конора против Дональда Серроне. Поединок, в котором сейчас есть смысл, – против Дастина Порье. Тони подерется за титул с Хабибом, а затем победители боев встретятся. Но я не знаю, когда Конор снова соберется драться. Сначала пройдет разбирательство Атлетической комиссии Невады [по поводу потасовки после UFC 229]», – сказал Уайт.



Конор Макгрегор встречался с Дастином Порье в 2014 году и нокаутировал его в первом раунде.



