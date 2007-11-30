Министр спорта РФ: «Хабиб не получит звание ЗМС, потому что UFC нет в календарном плане Минспорта»

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не получит звание заслуженного мастера спорта после победы над Конором Макгрегором в октябре.



«Выступление Нурмагомедова действительно было выдающимся, но, к сожалению, Хабиб пока не получит звания ЗМС, так как соревнование не входит в календарь Минспорта и международной федерации смешанных единоборств.



Чтобы присвоить звание заслуженного мастера спорта, нужно соответствовать регламенту. А чтобы ему соответствовать, соревнование должно быть внесено в официальный календарный план. Сейчас [турниров UFC] нет ни в календарном плане Минспорта, ни в единой Всероссийской спортивной классификации. Пока это только коммерческий турнир, в котором участвовал Хабиб. Да, там сильный состав участников, а проводит соревнования очень уважаемая коммерческая организация UFC», – сказал Колобков.

Летом звания заслуженных мастеров спорта удостоились игроки сборной России по футболу, которые дошли до четвертьфинала чемпионата мира.



Мы прочитали книгу Хабиба. Тут истории о том, как он отжимал компы с братом, а отец бил его за вранье