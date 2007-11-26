Хабиб: «Когда деньги у меня, они в ненадежном месте, поэтому мой кассир – старший брат»

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что хочет попробовать себя в бизнесе.



«[На первые сто тысяч долларов] купил отцу машину. Остальное, как в «Мимино»: ресторан, туда-сюда.

Когда деньги у меня, они в ненадежном месте, поэтому мой кассир – старший брат, контролирует мой бюджет. Он закончил экономический университет, у него голова сильнее, чем мышцы.

Сейчас [все, что приобретаю] сконцентрировано в Дагестане, но если буду вкладывать – то в разные места. В одном русле вода может закончиться, а в другом наоборот – появится новый поток.

Я только начинаю бизнес-проекты. Там у меня нет больших знаний, так что стараюсь себя не показывать, советуюсь с людьми. Вы же не приедете в Дагестан и не начнете учить меня драться?», – сказал Нурмагомедова.



Сегодня стало известно, что Хабиб Нурмагомедов подписал миллионный контракт с производителем энергетического напитка «Gorilla Energy».