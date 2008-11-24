Брендан Шауб: «Хабибу предложили бой с Фергюсоном, Конору – с Серроне»

Экс-боец UFC Брендан Шауб заявил, что промоушен нашел новых соперников Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову.



«Из надежных источников я узнал, что Конору предложили бой против Серроне. Теперь [UFC] ждет, пока Макгрегор подпишет контракт. Все зависит от Конора: захочет ли он драться против Дональда?



Дэйна Уайт говорил, что UFC еще не думала над соперниками для Конора и Хабиба – это неправда. Хабибу предложили Тони Фергюсона, Конору – Дональда Серроне», – сказал Шауб.



В октябре Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.