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    Брендан Шауб: «Хабибу предложили бой с Фергюсоном, Конору – с Серроне»

    Теги Брендан Шауб Хабиб Нурмагомедов Дональд Серроне Конор Макгрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

    Экс-боец UFC Брендан Шауб заявил, что промоушен нашел новых соперников Конору Макгрегору и Хабибу Нурмагомедову.

    «Из надежных источников я узнал, что Конору предложили бой против Серроне. Теперь [UFC] ждет, пока Макгрегор подпишет контракт. Все зависит от Конора: захочет ли он драться против Дональда?

    Дэйна Уайт говорил, что UFC еще не думала над соперниками для Конора и Хабиба – это неправда. Хабибу предложили Тони Фергюсона, Конору – Дональда Серроне», – сказал Шауб.

    В октябре Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

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