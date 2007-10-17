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    Уайт о том, что Хабиб может закончить карьеру после боя с Фергюсоном: «Это абсолютная чушь»

    Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал новости о том, что Хабибу предлагали 15 миллионов долларов за реванш с Конором и что Нурмагомедов проведет бой с Тони Фергюсоном и завершит карьеру.

    «Эта история – абсолютная чушь номер один. Разговоров вообще не было ни с кем [Хабиб, Конор, Тони]. Фергюсон только что провел сложный бой, Хабиб проводит победный тур, а Конор — виски-тур. Это все фейковые новости», – написал Уайт.

    Информацию о 15 миллионах долларов за реванш с Конором и о скором завершении карьеры рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу» дядя Хабиба Алекс.

    Дядя Нурмагомедова: «Реванш с Конором Хабибу неинтересен. Он хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру»

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