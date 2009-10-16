Дядя Нурмагомедова: «Реванш с Конором Хабибу неинтересен. Он хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру»

Дядя Хабиба Нурмагомедова Алекс рассказал, что реванш с Конором Макгрегором неинтересен его племяннику.
«Реванш неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал «нет».
Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру», – сказал дядя Хабиба.
Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?
Дядя Нурмагомедова: «Мы планировали, чтобы Хабиб выступал за Украину, но не смогли этого сделать»