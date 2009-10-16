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    Дядя Нурмагомедова: «Реванш с Конором Хабибу неинтересен. Он хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

    Дядя Хабиба Нурмагомедова Алекс рассказал, что реванш с Конором Макгрегором неинтересен его племяннику.

    «Реванш неинтересен Хабибу. Он не будет биться с ним ни за какие деньги. Да, я знаю, что они предлагают ему реванш. Они со старта предложили ему 15 миллионов, если он согласится. Но Хабиб сказал «нет».

    Пускай Конор становится в очередь, пускай подерется с другими. А Хабиб хочет драться с Фергюсоном, а потом закончить карьеру», – сказал дядя Хабиба.

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