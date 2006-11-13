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    Оскар Де Ла Хойя: «Бой Флойда против Хабиба в клетке не продлится больше 30 секунд»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Оскар Де Ла Хойя Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира по боксу, а ныне промоутер Оскар Де Ла Хойя уверен, что Флойд Мэйвезер не станет выступать по правилам смешанных единоборств.

    «Не думаю, что он когда-либо выступит в октагоне. Вводить какие-то специальные правила – это смешно. Хочешь боксировать – иди на ринг. А если хочешь стать бойцом ММА, зачем убирать удары ногами и грэпплинг?

    Если хочешь влиться в ММА, так сделай это. Не выбирай правила. Флойд все равно будет боксировать, он умеет это лучше всего. Но ему это не поможет. Все мы знаем, что произойдет, если он подерется с Хабибом в клетке: бой не продлится больше минуты или 30 секунд», – сказал Де Ла Хойя.

    Ранее ММА-промоушен Rizin объявил, что бой Флойда Мэйвезера против Тенсина Насукавы пройдет 31 декабря в Сайтаме. Через несколько дней американский боксер опроверг эту информацию.

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг


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