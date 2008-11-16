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    Флойд Мэйвезер: «Мне без разницы, будет бой с Хабибом или нет. У меня и без него все хорошо»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер заявил, что готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым, но исключительно на своих условиях.

    «Мы поговорили про бой с Хабибом. Это ведь Хабиб бросил мне вызов, а не я ему, правда? Они говорят, что хотят провести бой в октагоне. Но я им сразу сказал: «Когда Хабиб в октагоне делал девятизначный гонорар?» Они сразу замолчали. А я им: «Если он не может сделать девятизначный гонорар, значит, какая из него сторона «А»? Сторона «А» — это я, Флойд «Деньги» Мэйвезер.

    Все просто. Хотите, чтобы бой состоялся – он состоится. Но по моим правилам. Да, боксерский поединок. Бокс или ничего! Это мой путь, моя игра, мои правила. Мне без разницы, будет бой или нет. У меня и без него все хорошо. У меня дома по всему Лос-Анджелесу. Я недавно купил новый – офигенный огромный домина. 17 ванных, 11 спален, три кухни, пять столовых. Я официально ушел из спорта, но живу отличной жизнью», – сказал Мэйвезер.

    Также Флойд сейчас ведет переговоры с японским ММА-промоушеном Rizin по поводу выставочного боя с Тенсином Насукавой.

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