Отец Хабиба: «Согласны подраться с Сен-Пьером в полусреднем весе»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап порассуждал о возможном поединке против экс-чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера.

«Это как раз то противостояние, о котором я всегда мечтал. Сен-Пьер девять раз защищал чемпионский пояс и становился лучшим в двух весовых категориях. Мы даже согласны выйти на бой с ним в промежуточном весе – до 74 кг. Можно 75 кг, если, конечно, Сен-Пьеру будет комфортно в этом весе.

Даже, возможно, пойдем в категорию до 77 кг и подеремся с ним в лимите полусреднего веса, хоть это и не наша весовая категория», – сказал Нурмагомедов-старший.

Ранее появлялась инсайдерская информация, что бой Хабиба против Сен-Пьера в разработке, но официального подтверждения пока не было.