Отец Хабиба: «Нам интересен бой против Конора по правилам бокса»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что им интересен бой с по правилам бокса.

«Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен.

Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить.

Он способен сделать это и на боксерском ринге. У Хабиба есть все навыки для победы по правилам бокса. Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость.

Мне вспоминается пятираундовый бой с Яквинтой, в котором Хабиб показал свою готовность вести поединок в абсолютно любом проявлении, используя при этом все: от легкого левого джеба до контроля в партере.

Хочу отметить, что бой с Яквинтой имел для нас большое значение – на кону стоял чемпионский пояс, и было важно провести встречу хладнокровно, забрав свое. Что мы и сделали», – сказал Нурмагомедов-старший.

В последние месяцы активно обсуждается бой между Хабибом и Флойдом Мэйвезером. Но американец готов встретиться только на боксерском ринге.