Отец Хабиба: «Нам интересен бой против Конора по правилам бокса»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что им интересен бой с Конором Макгрегором по правилам бокса.
«Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен.
Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить.
Он способен сделать это и на боксерском ринге. У Хабиба есть все навыки для победы по правилам бокса. Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость.
Мне вспоминается пятираундовый бой с Яквинтой, в котором Хабиб показал свою готовность вести поединок в абсолютно любом проявлении, используя при этом все: от легкого левого джеба до контроля в партере.
Хочу отметить, что бой с Яквинтой имел для нас большое значение – на кону стоял чемпионский пояс, и было важно провести встречу хладнокровно, забрав свое. Что мы и сделали», – сказал Нурмагомедов-старший.
В последние месяцы активно обсуждается бой между Хабибом и Флойдом Мэйвезером. Но американец готов встретиться только на боксерском ринге.