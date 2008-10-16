Жорж Сен-Пьер: «Хабиб – великий чемпион. И я не знаю бойца с лучшим наследием, чем у него»

Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что больше всего хочет сразиться с Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня уже не та мотивация, что была раньше. Я больше не хочу становиться в очередь, чтобы завоевать титул. Я делал это несколько лет, но ситуация поменялась.

Я достиг той точки в карьере, когда готов делать что-то иначе. Именно поэтому состоялся бой с Майклом Биспингом – это был супербой. Это то, чего я ищу.

Меня интересует то, где я могу быть первым. Мне нравится, когда люди считают, что я не могу сделать что-то. Хабиб – великий чемпион. И я не знаю бойца с лучшим наследием, чем у него.

Тайрон Вудли? Его последний бой получился великолепным. У него все хорошо, он сам делает себе имя. Но заработать наследие за один день не получается – это не тот бой, который меня интересует прямо сейчас. Мне потребовалось провести девять защит, чтобы получить то имя, которое есть у меня сейчас.

Мой внутренний боец хочет, чтобы я вернулся. Но я хочу следовать логике. Я вернусь только тогда, если это действительно того стоит», – сказал Сен-Пьер.

Жорж Сен-Пьер последний раз дрался в ноябре 2017 года, когда победил удушающим приемом Майкла Биспинга в бою за титул в среднем весе.

Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?