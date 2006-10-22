Али Абдель-Азиз: «Бой с Фергюсоном будет легким для Хабиба. Ему нужен большой и денежный бой»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что не Тони Фергюсон должен стать следующим соперником его бойца.

«Бой с Фергюсоном будет легким для Хабиба. Тони в каждом бою истекает кровью, в каждом бою он падает. Если Хабиб попадет по нему, он его прикончит. Мне кажется, Тони в прошлом бою выглядел медленнее, чем раньше. Конечно, мы хотим бой с ним, но все помнят, что мы и в прошлый раз были готовы к этой встрече, а Тони снялся. Он уже два раза снимался с боя против Хабиба.

Фергюсон – отличный боец, но ему стоит встретиться с кем-то вроде Нэйта Диаса или Гэтжи – я не считаю, что он заслужил место в очереди за титул. Хабиб должен провести громкий бой, на котором он заработает много денег. И, думаю, UFC думает так же», — сказал Абдель-Азиз.

На UFC 229 Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора, а Тони Фергюсон победил техническим нокаутом Энтони Петтиса.