Тренер Макгрегора: «Уверен, что Конор победит Хабиба в реванше»

Тренер Конора Макгрегора по ударной технике уверен, что Конор победит Хабиба Нурмагомедова в реванше.



«Жаль, что нам не удалось получить желаемый результат. Конор допустил несколько ошибок, а на таком уровне соперники используют ошибки в свою пользу. Это и произошло.



Все же я горжусь Конором. Он феноменальный боец. Я уверен, что он вернется и одержит верх в матче-реванше. Я верю, что мы можем это сделать, если исправим несколько ошибок», – сказал Роуди.



6 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После этого завязалась массовая драка между командами.





