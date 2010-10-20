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    Тренер Макгрегора: «Уверен, что Конор победит Хабиба в реванше»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Тренер Конора Макгрегора по ударной технике уверен, что Конор победит Хабиба Нурмагомедова в реванше.

    «Жаль, что нам не удалось получить желаемый результат. Конор допустил несколько ошибок, а на таком уровне соперники используют ошибки в свою пользу. Это и произошло.

    Все же я горжусь Конором. Он феноменальный боец. Я уверен, что он вернется и одержит верх в матче-реванше. Я верю, что мы можем это сделать, если исправим несколько ошибок», – сказал Роуди.

    6 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. После этого завязалась массовая драка между командами.


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